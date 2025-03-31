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Квартиры в Ezine, Турция

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Dalyan, Турция
Квартира 5 спален
Dalyan, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
Эта полностью меблированная вилла, расположенная прямо у моря и пристани для яхт в востребов…
$1,32 млн
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Параметры недвижимости в Ezine, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
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