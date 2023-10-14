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Виллы с бассейном в Erdemli, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Представляем проект вилл для постоянного проживания и отдыха в Мерсине. Проект находится в р…
€156,000
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
€1,23 млн
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном в Erdemli, Турция
Вилла 7 комнат с парковкой, с лифтом, с бассейном
Erdemli, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Этаж 3
Представляем виллу "мечту" для постоянного проживания большой семьи. Вилла 6+1 находится в ц…
€698,500

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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