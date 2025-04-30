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Виллы у моря в Эрдемлях, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Эрдемли, Турция
Вилла 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море и природу в Аяше, Мерсин Виллы с видом на море и природу расположены в…
$379,278
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