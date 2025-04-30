Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эрдемли
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Эрдемлях, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти