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Квартиры с садом в Элязыге, Турция

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2 объекта найдено
Квартира в Sinan, Турция
Квартира
Sinan, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Откройте для себя современную жизнь в оживленном районе Синан Муратпаса, Анталия, с нашим пр…
$135,929
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Квартира 1 спальня в Sinan, Турция
Квартира 1 спальня
Sinan, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$148,819
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Параметры недвижимости в Элязыге, Турция

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