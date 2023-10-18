Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Datca
  5. Гостиницы, отели

Отели в Datca, Турция

коммерческая недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
3 объекта найдено
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,98 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,98 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Realting.com
Перейти