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Квартиры в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Новая современная резиденция в Тарсусе Представляем Вашему вниманию новы…
€48,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с теннисным кортом в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с теннисным кортом
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 15
Новый резиденция в Мерсине в районе Тарсус Представляем Вашему вниманию …
€90,000
в месяц
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Квартира 4 спальни в Сарыер, Турция
Квартира 4 спальни
Сарыер, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 000 м²
Этаж 4/5
Шикарная квартира в  районе  Тарабья, Сарыер. Тарабья  -  место  где  многие  мачтают жить. …
€2,30 млн
в месяц
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сарыер, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сарыер, Турция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
€1,07 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Сарыер, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Сарыер, Турция
Комнаты 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
€1,31 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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