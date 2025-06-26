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Квартиры с садом в Чоруме, Турция

однокомнатные
11
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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эти недавно построенные апартаменты в Мерсине, расположенные в востребованной Территория Tec…
$87,190
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Расположен в популярном Эти недавно построенные апартаменты предлагают прекрасную возможност…
$69,752
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Расположен в ярком Район Тесе в Мерсине, эта доступная 1-комнатная квартира предлагает идеал…
$52,314
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эти недавно доступные квартиры для продажи в Мерсине Tece - отличная возможность для тех, кт…
$87,190
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Мерсин, главный средиземноморский город, может похвастаться благоприятными условиями жизни с…
$79,052
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Эти инвестиционные квартиры в Мезитли, Мерсин, расположены в просторном районе, откуда откры…
$87,190
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Квартира 2 спальни в Denizkoy, Турция
Квартира 2 спальни
Denizkoy, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Эти недавно построенные апартаменты расположены в очаровательном бутик-комплексе в Мерсин-Те…
$88,352
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Эти современные апартаменты идеально расположены в очень востребованном районе Тесе Мерсин, …
$81,377
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Квартира 1 спальня в Denizkoy, Турция
Квартира 1 спальня
Denizkoy, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенные в желательном районе Тесе в Мерсине, эти доступные апартаменты предлагают идеа…
$63,939
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Квартира в Karaagac, Турция
Квартира
Karaagac, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Откройте для себя воплощение роскоши, живущей в этих изысканных апартаментах, расположенных …
$166,242
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Параметры недвижимости в Чоруме, Турция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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