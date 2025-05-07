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Виллы в Cigli, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Cigli, Турция
Вилла 5 комнат
Cigli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 1/2
Стильные отдельные виллы в комплексе в Измире, Сасалы Сасалы, расположенный в северной части…
$739,439
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