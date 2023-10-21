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Пентхаусы в Cankaya, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€542,000
Realting.com
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