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Отели и гостиницы в Бююкчекмедже, Турция

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1 объект найдено
Отель 4* на берегу моря с собственным пляжем в Стамбуле. в Бююкчекмедже, Турция
Отель 4* на берегу моря с собственным пляжем в Стамбуле.
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 90
Площадь 1 000 м²
Этот отель расположен в приморском районе Бююкчекмедже | Кумбургаз. Номера отеля оснащены…
$6,00 млн
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