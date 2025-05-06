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Дома с садом в Бодруме, Турция

виллы
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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Torba, Турция
Вилла 3 комнаты
Torba, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Тур…
$934,539
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
$1,72 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
Площадь 151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
$661,216
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