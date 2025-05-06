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Квартиры с садом в Бодруме, Турция

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15 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
$1,26 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
$189,332
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
ID BD 771 Эксклюзивные апартаменты в комплексе De Luxe класса Предлагаем вашему вниман…
$419,851
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция Предла…
$288,812
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
$1,20 млн
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Квартира 13 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 13 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 13
Количество спален 11
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
$3,14 млн
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Квартира 7 комнат в Dagbelen, Турция
Квартира 7 комнат
Dagbelen, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
$6,18 млн
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Квартира 3 комнаты в Gundogan, Турция
Квартира 3 комнаты
Gundogan, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
$1,14 млн
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
ID BD 1718 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Апартаменты с видом на озеро в заповеднике полуострова Бодрум…
$145,333
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
ID BD 12776 Этот уникальный в своём роде жилой комплекс находится недалеко от заповедника…
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Gumusluk, Турция
Квартира 3 комнаты
Gumusluk, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном в 500 метах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются новые квартир…
$433,630
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
ID BD 1968 Апартаменты у моря в одном из центральных районов города Предлагаем уникаль…
$230,000
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются кварт…
$974,746
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодр…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Turgutreis, Турция
Квартира 3 комнаты
Turgutreis, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция Пред…
$481,345
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