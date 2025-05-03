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Магазины в Бешикташе, Турция

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1 объект найдено
Магазин 85 м² в Бешикташ, Турция
Магазин 85 м²
Бешикташ, Турция
Площадь 85 м²
Предлагается к продаже коммерческое помещение в одном из самых перспективных проектов центра…
$716,320
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