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Офисы в Bayrakli, Турция

коммерческая недвижимость
5
3 объекта найдено
Офис 80 м² в Bayrakli, Турция
Офис 80 м²
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/9
Офисы в центральном деловом районе Измира. Офисы в Измире расположены в регионе с высокой пл…
$264,480
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Офис 49 м² в Bayrakli, Турция
Офис 49 м²
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/9
Офисы в центральном деловом районе Измира. Офисы в Измире расположены в регионе с высокой пл…
$161,971
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Офис 77 м² в Bayrakli, Турция
Офис 77 м²
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4/9
Готовые к переезду офисы на главной улице в Измире, Байраклы Офисы находятся на главной улиц…
$184,784
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