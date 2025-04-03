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Купить жилую недвижимость в Bafra, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Bafra, Турция
Квартира 3 спальни
Bafra, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Современные апартаменты с видом на море в Гирне, Северный Кипр, недалеко от Каршияки Распол…
$286,063
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Параметры недвижимости в Bafra, Турция

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1111 голосов