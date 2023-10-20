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Виллы в Арнавуткёй, Турция

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Арнавуткёй, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
Просторный Двухэтажный Дом с Террасой в Арнавуткёй, Стамбул. Частный дом расположен в тихом …
€1,06 млн
Realting.com
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