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Таунхаусы с гаражом в Аланье, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Предлагаем вниманию новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании с живо…
Цена по запросу
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