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Таунхаусы с бассейном в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
5
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3 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию двухэтажный таунхаус, расположенный в элитном, спокойном районе…
€187,000
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1
Завершается строительство нового проекта премиум класса жилого комплекса в районе Конаклы. Э…
€240,790
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Аланья, Турция
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4
Полным ходом идет строительство самого уникального проекта, одного из самых масштабных жилых…
€220,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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