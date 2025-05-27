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Пентхаусы около гольф-клуба в Аланье, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 4
Недалеко от всей центральной части инфраструктуры Махмутлара (в раоне часов),  и в то же вре…
Цена по запросу
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