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Квартиры возле озера в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
5329
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 6/6
Продажа: от 72 000 EUR Современный проект жилого комплекса с видовыми квартирами в районе Д…
€72,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 11/12
Этот проект расположен в одном из самых роскошных жилых районов города Аланьи — Махмутлар. О…
€250,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с металлическая дверь, с охраной
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
€131,250

Типы недвижимости в Алания

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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