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Таунхаусы в Аксеках, Турция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Kepez, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла рядом с объектами инфраструктуры в Кепезе, Алтынова, с удобной транспортной развязкой …
$273,744
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