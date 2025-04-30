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Квартиры с видом на горы в Ви Чит, Таиланд

кондо
12
однокомнатные
35
двухкомнатные
13
трехкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционный объект! Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки!Апартаменты в конд…
$76,256
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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