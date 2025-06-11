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Квартиры с видом на море в Ви Чит, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
PAN21994 Шагните в мир прибрежного очарования с этими невероятными двухкомнатными квартирам…
$840,144
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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