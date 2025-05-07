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Квартиры-студии с видом на море в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
245
Са Кху
19
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35 объектов найдено
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$44,927
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Наш комплекс - это объект кондо и квартира, расположенный в Sakhu, Пхукет и его строительств…
$107,440
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в виртуозный образ жизни в этом живописном уголке у самого берега, всего в 100 мет…
$180,701
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$53,522
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
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Студия в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия
Ban Bang Thao, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум. Комплекс полностью мебл…
$130,122
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$172,306
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Опыт совершенства и роскоши оживает в этом архитектурном шедевре, выходящем за пределы обыде…
$103,325
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Погрузитесь в атмосферу роскоши и комфорта с этой стильной студией в новом жилом комплексе, …
$119,019
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современного образа жизни в кондоминиуме Botanica Hythe, распол…
$300,346
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!Прекрасно подходит как для постоянног…
$216,551
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DDA Real Estate
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Инвестиционная возможность на пляже Банг Тао! Прекрасно подходит как для постоянного прожива…
$189,242
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$178,040
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь в Сердце Красоты Пхукета Уютно расположенный на полог…
$137,514
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в атмосферу беспрецедентного комфорта с этой стильной студией в строящемся жилом к…
$116,890
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в уникальный опыт отдыха в стиле курорта в самом сердце Банг Тао на острове Пхук…
$151,567
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$64,326
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная студия делюкс в готовом жилом комплексе всего в нескольких шагах от пляжей Су…
$104,851
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/7
VIP Venus Karon - это новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 5 минутах от пл…
$68,310
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь на Пляже Найянг Представленный в конце 2022 года, это…
$112,878
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$54,487
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Тала…
$143,180
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Апартаменты - ваш идеальный уголок в Таланге, остров Пхукет! ? ? 1 спальня ? 1 ванная …
$165,489
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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