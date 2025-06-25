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Кондо с бассейном в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
39
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9 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$230,453
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Кондо 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$280,432
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$219,720
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Кондо 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
В данном объявлении представлен односпальный апартамент из блоков А2-6 на 2 этаже. Аренду…
$329,999
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$432,601
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Кондо 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 7
Бутик-кондоминиум в районе Банг Тао Данный проект расположен в одной из самых востребован…
$503,043
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Кондо 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$165,737
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$308,912
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с садом
Недорогая
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