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Кондо с садом в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
39
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1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/6
В данном объявлении представлен односпальный апартамент из блоков А2-6 на 2 этаже. Аренду…
$329,999
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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