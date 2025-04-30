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Квартиры-студии с бассейном в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
118
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10 объектов найдено
Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ЭТАПЕ РАННИХ ПРЕДПРОДАЖ НОВЫХ БРЕНДОВЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ THE TITLE ARTRIO! ДО…
$123,804
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$97,060
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$139,000
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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