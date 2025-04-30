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Квартиры-студии возле озера в Si Sunthon, Таиланд

Choeng Thale
118
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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