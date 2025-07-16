Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Si Sunthon
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Сад

Многоуровневые квартиры с садом в Si Sunthon, Таиланд

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИ…
$571,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Si Sunthon, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти