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Квартиры-студии с видом на горы в Са Кху, Таиланд

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь на Пляже Найянг Представленный в конце 2022 года, это…
$112,878
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Поднимите свой уровень жизни в самых роскошных апартаментах Пхукета Погрузитесь в пик рос…
$105,371
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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