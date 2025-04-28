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Квартиры-студии с бассейном в Са Кху, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/7
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$93,190
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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