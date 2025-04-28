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Квартиры-студии с видом на море в Са Кху, Таиланд

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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$172,306
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь на Пляже Найянг Представленный в конце 2022 года, это…
$112,878
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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