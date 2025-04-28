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Дома с бассейном в Са Кху, Таиланд

виллы
67
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Дом 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
💎 Вилла класса люкс под ключ на берегу пляжа 💹 Выгодные инвестиции и пассивный доход 💫…
$562,300
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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