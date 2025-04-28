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Дома с видом на море в Са Кху, Таиланд

виллы
67
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы с удобной локацией!Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит …
$1,57 млн
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Вилла 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы с удобной локацией!Инвестиционно-привлекательный объект!Прекрасно подходит …
$996,012
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Са Кху, Таиланд
Вилла 5 комнат
Са Кху, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 3
Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейн…
$1,31 млн
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность: роскошные виллы с великолепным видом на море!Всего в …
$629,666
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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