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Дома с гаражом в Са Кху, Таиланд

виллы
67
1 объект найдено
Дом 3 спальни в Са Кху, Таиланд
Дом 3 спальни
Са Кху, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя уют этого просторного дома с частным бассейном всего в шаге от пляжа Най Я…
$372,167
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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