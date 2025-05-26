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Квартиры-студии с террасой в Равае, Таиланд

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1 объект найдено
Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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