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Квартиры-студии с бассейном в Равае, Таиланд

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$125,117
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$80,224
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Параметры недвижимости в Равае, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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