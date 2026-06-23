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Виллы с бассейном в Ратсаде, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ratsada, Таиланд
Вилла 5 комнат
Ratsada, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла на Пхукете всего за 9,49 млн бат   Современная двухэтажная вилла в с…
$290,000
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Агентство
Undersun Estate
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Параметры недвижимости в Ратсаде, Таиланд

с террасой
Недорогая
Элитная
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