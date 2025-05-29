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Виллы с террасой в Пхукете, Таиланд

Пхукет
9
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2 объекта найдено
Вилла в Пхукет, Таиланд
Вилла
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
PHU3319 Этот 2-этажный 4-спальный семейный дом, расположенный недалеко от британской междун…
$368,890
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд Предл…
$520,409
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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