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Виллы возле озера в Пхукете, Таиланд

Пхукет
9
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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 705 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 705 кв.м. Вилла находится в отлич…
$2,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 684 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 684 кв.м. Вилла находится в отличн…
$2,15 млн
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Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 735 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 735 кв.м. Вилла находится в отличн…
$1,69 млн
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Агентство
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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