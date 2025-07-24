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Виллы с бассейном в Пхукете, Таиланд

Пхукет
9
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6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,47 млн
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 401.5 кв.м. Вилла находится в отли…
$1,54 млн
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Вилла 5 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 892 м²
Количество этажей 1
Продается просторный 5-х комнатный дом с дизайнерским ремонтом площадью 1892 кв.м. Дом наход…
$6,00 млн
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 575 кв.м. Вилла нах…
$1,98 млн
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Вилла 6 комнат в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 комнат
Пхукет, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 792 м²
Количество этажей 1
Продается просторная 6-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 792 кв.м. Вилла на…
$856,620
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Вилла 4 комнаты в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается уютная 4-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 460 кв.м. Вилла находи…
$566,474
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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