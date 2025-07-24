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Квартиры-студии с террасой в Пхукете, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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