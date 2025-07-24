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Квартиры-студии с видом на море в Пхукете, Таиланд

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2 объекта найдено
Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Площадь 43 м²
Количество этажей 6
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$233,217
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 40 кв.м. Студия находится в отл…
$214,580
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Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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