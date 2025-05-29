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Виллы с террасой в Пхангнге, Таиланд

Тхай Меанг
7
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11 объектов найдено
Вилла в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 644 м²
PHA6583 Преимущества нового проекта в провинции Пханг Нга:Это современный курорт, который с…
$2,14 млн
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Вилла в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
PHA22485 Этот потрясающий особняк с шестью спальнями предлагает беспрецедентный живой опыт …
$4,61 млн
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Вилла в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 330 м²
PHA7013 Новый перспективный комплекс вилл расположен недалеко от пляжа Натай, менее чем в 1…
$521,980
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Вилла в Ban Po Daeng, Таиланд
Вилла
Ban Po Daeng, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 521 м²
PHA6582 Новый курорт с загородным клубом, теннисом и гольфом. Это возможность стать владель…
$1,88 млн
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Вилла в Тхай Меанг, Таиланд
Вилла
Тхай Меанг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 368 м²
PHA6450 Новый комплекс роскошных вилл расположен на Андаманском море, в окружении тропическ…
$1,28 млн
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Вилла в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 285 м²
PHA6718 Новый комплекс вилл на пляже Натай даст вам отдых и вдохновение в уникальном месте …
$2,31 млн
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Вилла в Пхангнга, Таиланд
Вилла
Пхангнга, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 м²
PHA22486 Окончательный пляжный образ жизни с этой обширной виллой с 6 спальнями расположен …
$6,61 млн
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Вилла в Takua Thung, Таиланд
Вилла
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
PHA22013 Испытайте воплощение роскоши в нашей вилле с 3 спальнями в Пханг Нга, Пхукет. Эта …
$537,965
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Вилла в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Вилла
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 053 м²
PHA5371 Новый элитный проект, состоящий из 37 вилл и 24 апартаментов, предлагает роскошные …
$5,53 млн
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Вилла в Пхангнга, Таиланд
Вилла
Пхангнга, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
PHA22488 Эта замечательная 6-комнатная приморская вилла предлагает идеальный отдых для семе…
$7,53 млн
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Вилла в Takua Thung, Таиланд
Вилла
Takua Thung, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
PHA21957 Откройте для себя нетронутую красоту пляжа Натай к северу от Пхукета, где ждет изы…
$2,42 млн
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Параметры недвижимости в Пхангнге, Таиланд

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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