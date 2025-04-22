Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Мэнам, Таиланд

Проект включает 3 фазы строительства домов. Первая фаза имеет 8 вилл, готово уже 3 виллы (2 из них проданы), остальные завершены на 80%. Эти дома будут иметь вид на море из каждой спальни, а также инфинити бассейн. Вторая фаза будет иметь меньше вида на море, но больше на пальмовую равнину. …