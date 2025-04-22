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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$66,625
14.04.2025
$66,213
13.04.2025
$66,253
12.04.2025
$65,914
11.04.2025
$66,579
10.04.2025
$65,548
09.04.2025
$66,407
08.04.2025
$66,250
07.04.2025
$66,792
06.04.2025
$66,799
05.04.2025
$66,608
04.04.2025
$67,048
03.04.2025
$68,246
02.04.2025
$68,373
01.04.2025
$68,523
31.03.2025
$68,571
30.03.2025
$68,552
29.03.2025
$68,831
28.03.2025
$68,878
27.03.2025
$68,901
26.03.2025
$68,614
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24908
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420250
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Особенности комплекса:

  • большой клуб с магазинами
  • шаттл
  • фитнес-центр (кардио и силовые тренировки)
  • подземная парковка
  • сауна
  • большой бассейн
  • система "умный дом"
  • детский бассейн
  • круглосуточная охрана
  • зона отдыха, беседка и сад
  • видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Джомтьен - 1,2 км
  • Супермаркет - 2,8 км
  • Ночной рынок - 2,4 км
  • Торговый центр - 6,1 км
  • Больница - 7,8 км
  • Международный аэропорт - 35 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$66,625
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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