Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд

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Уникальный жилой комплекс, где каждый день наполнен безмятежностью и комфортом. Расположенный в престижном районе Пхукета, известном как "местная Рублёвка", он предлагает своим жителям эксклюзивный уровень жизни, сочетающий в себе близость к природе, развитую инфраструктуру и высочайший серв…
До моря 2200 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс на Лаян-Бич, Пхукет, включает несколько зданий с кондоминиумами и просторными виллами, окруженными природной красотой и зелеными зонами. Площади юнитов варьируются от 37,6 до 112,89 м². Архитектура здания гармонично вписывается в ландша…
Проект включает 3 фазы строительства домов. Первая фаза имеет 8 вилл, готово уже 3 виллы (2 из них проданы), остальные завершены на 80%. Эти дома будут иметь вид на море из каждой спальни, а также инфинити бассейн. Вторая фаза будет иметь меньше вида на море, но больше на пальмовую равнину.
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