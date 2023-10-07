Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Таиланде

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 2 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 238 м²
NAI6832: Продается просторная вилла с площадью дома 238 кв.м. и участок 407 кв.м., полностью…
€335,682
Вилла 3 спальни с мебелью, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
RESALE. A recently built, fully-furnished family home with a 2 car covered parking area, a l…
€380,816
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Студия 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
€156,529
Вилла 2 спальни с парковкой, новое здание, с огороженной территорией в Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни с парковкой, новое здание, с огороженной территорией
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Эта вилла с 2 спальнями расположена в Лайане, тихом сообществе на западном побережье Пхукета…
Цена по запросу
Вилла со стеклопакетами, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла со стеклопакетами, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Виллы в эко-локации с встроенной системой "умный дом" Виллы в эко-локации с встроенной си…
€578,265
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 45 м²
RAW6889: Новый жилой комплекс на Пхукете! Вдумчивость в каждой детали. филозофоза Гармония н…
€81,826
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 54 423 м²
OFFPLAN. In the heart of Saiyuan, surrounded by lush greenery and a peaceful atmosphere, a 6…
€753,964
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€55,989
Кондо 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 375 м²
MAI5807: This amazing 4-bedroom apartment with a total area of 375 sq.m. is located in a lux…
€565,495
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€51,169
Кондо 2 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 56 м²
NAI5570: New 2 bedroom apartment within walking distance to Nai Harn Beach (500 meters) in t…
€154,930

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти