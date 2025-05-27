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Пентхаусы с террасой в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
17
Карон
4
Пентхаус Удалить
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2 объекта найдено
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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