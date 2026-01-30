Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Карон
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 140
Количество этажей 4
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, 1 км. Это 4-эт…
$23,55 млн
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. в Карон, Таиланд
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Карон, Таиланд
Число комнат 88
Количество этажей 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99 млн
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 976 м²
Количество этажей 3
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. На уча…
$49,93 млн
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket. в Равай, Таиланд
Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
Площадь 35 м²
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренд…
$147,000
