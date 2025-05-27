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Коммерческая недвижимость в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
10
Карон
9
21 объект найдено
Коммерческое помещение 1 334 м² в Чалонг, Таиланд
Коммерческое помещение 1 334 м²
Чалонг, Таиланд
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 334 м²
Эта полностью завершенная 7-этажная резиденция в самом сердце Сой Та-эд предлагает уникальну…
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Коммерческое помещение 202 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 202 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 202 м²
This is a building located in commercial district of Kata. On three floors there are: 3 apa…
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Коммерческое помещение 450 м² в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение 450 м²
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 450 м²
Great investment opportunity to introduce to your clients. This restaurant is in operation f…
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
Количество спален 9
Lovely hotel for sale close to Karon Beach! Chanote Hotel license 21 rooms (fully furnished…
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Коммерческое помещение в Карон, Таиланд
Коммерческое помещение
Карон, Таиланд
New Hotel for sale! It is located in a great location on 15 Rai Square (8.784 sq.m.). With 3…
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Коммерческое помещение 230 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 230 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Price starts from 14,49 million Baht! The charming architecture of the new elite complex com…
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Коммерческое помещение 71 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 71 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 71 м²
Very well 3 storey building, situated in a great location in Sunrise Chalong bay road,(200 m…
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Коммерческое помещение 658 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 658 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 658 м²
A Luxury Apart- Hotel with 12-13 Luxury Rooms & Big car park, Garden, Pool, etc. For Sale th…
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Коммерческое помещение 270 м² в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение 270 м²
Равай, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этот красиво оформленный трехэтажный угловой магазин предлагает невероятную возможность для …
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Коммерческое помещение 3 200 м² в Ратсада, Таиланд
Коммерческое помещение 3 200 м²
Ратсада, Таиланд
Площадь 3 200 м²
Commercial building for sale in the center of Phuket island! 3 floors area: 3,200 sq.m. Th…
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Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 140
Количество этажей 4
Продается 4-звездочный отель, 140 номеров, недалеко от пляжа Ката, Пхукет, 1 км. Это 4-эт…
$23,55 млн
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Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. в Карон, Таиланд
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд.
Карон, Таиланд
Число комнат 224
Площадь 976 м²
Количество этажей 3
Продажа 4-звездочного отеля, 224 номера, недалеко от пляжа Карон, Пхукет, Таиланд. На уча…
$49,93 млн
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Доходный дом в Карон, Таиланд
Доходный дом
Карон, Таиланд
Количество этажей 7
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 115 м²
Открытое пространство для групповых занятий, возможность организации раздевалок и зоны ресеп…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 152 м²
Просторное помещение для тренировок, возможность установки ринга, оборудования и раздевалок.…
Цена по запросу
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. в Карон, Таиланд
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Карон, Таиланд
Число комнат 88
Количество этажей 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99 млн
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 460 м²
Просторное помещение с возможностью организации кухни, обеденного зала и подсобных помещений…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 62 м²
Компактное помещение с открытой планировкой и возможностью организации витрины. Подходит …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение Sunny Moon в Равай, Таиланд
Коммерческое помещение Sunny Moon
Равай, Таиланд
Площадь 147 м²
Планировка позволяет организовать отдельные кабинеты для процедур, зону ресепшн и комнаты от…
Цена по запросу
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Доходный дом в Равай, Таиланд
Доходный дом
Равай, Таиланд
Количество этажей 4
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
Цена по запросу
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Доходный дом в Карон, Таиланд
Доходный дом
Карон, Таиланд
Количество этажей 8
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

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